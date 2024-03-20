$92.69+0.46100.61+0.51
Почта

Эстония призвала ЕС ввести полное торговое эмбарго против России

Таллин выступает за введение полного запрета импорта товаров из России в страны Евросоюза, но окончательного решения по этому вопросу пока не принято. Об этом сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, передает «РИА Новости».

Эстония призвала ЕС ввести полное торговое эмбарго против России
© РИА Новости

По его словам, Таллин выступает с этим предложением не первый раз. Теперь же Эстония призывает ввести полное торговое эмбарго против РФ в 14-м пакете антироссийских санкций, добавил Цахкна.

«Это было бы самым очевидным решением, при котором весь Евросоюз закроет торговлю с Россией. Но я также честно заявляю, приехав вчера из Брюсселя, что сегодня я не вижу консенсусного решения по этому вопросу, исходящего от ЕС», — сказал глава МИД.

Эксперт объяснил, как санкционная схема США изменит торговлю между РФ и Турцией

Он отметил, что в случае введения данной меры только Эстонией от нее не будет никакого эффекта, поскольку российские товары будут идти в Европу через соседние страны и в итоге все равно окажутся на европейском рынке.

Экономика
ЕС
5
Главное о финансах
Больше новостей
Рамблер: главные новости