Раскрыта динамика цен на яйца в России с начала года

Цены на куриные яйца России с начала года по 18 марта снизились на 4,15%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

На неделе с 12 по 18 марта куриные яйца подешевели на 0,7%. Эти темпы соответствуют снижению цен на двух предыдущих неделях. Всего же с начала года куриные яйца в РФ подешевели на 4,15%.

Также на неделе с 12 по 18 марта было отмечено снижение цен на огурцы (на 8%), бананы (0,4%), гречку (0,5%), масло подсолнечное и консервы (на 0,4%). Среди непродовольственных товаров больше всего подешевели смартфоны (на 0,7%), валидол (на 0,6%) и шампуни (на 0,5%).

При этом свекла прибавила в цене 1,6%, помидоры — 1%, морковь — 0,9%, капуста белокочанная и лук — 0,8%, яблоки — 0,3% и картофель — 0,1%.