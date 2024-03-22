Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже не отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, до публикации решения регулятора курс доллара рос на 0,78%, до 92,78 рубля, евро - на 0,21%, до 100,29 рубля. Курс юаня находился на уровне 12,762 рубля (+0,26%), свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.

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Согласно данным на 13:35 мск, доллар незначительно ускорил рост до 0,8% и находился на уровне 92,8 рубля, евро торговался на уровне 100,32 рубля (+0,24%). Юань находился на отметке в 12,765 рубля (+0,28).