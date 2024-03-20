Путин назвал Россию лидером по экспорту пшеницы

Россия является первой страной в мире по поставкам пшеницы. О лидерстве в поставках зерновых рассказал президент Владимир Путин в ходе встречи со своимм доверенными лицами, его слова приводит РИА Новости.

Глава государства назвал отечественную сельскохозяйственную отрасль высокотехнологичной.

«Никому и в голову не могло прийти, что экспорт продуктов сельского хозяйства будет кратно превышать экспорт вооружений», — сказал президент.

Путин также подчеркнул важную роль села и людей, которые там работают, для России. Их трудом гордится вся страна, добавил глава государства. При этом он отметил, что перед властями стоит еще множество задач по развитию сельского хозяйства.

Ранее посол России в Зимбабве Николай Красильников рассказал о бесплатной передаче африканской стране 25 тысяч тонн пшеницы и 23 тысяч тонн минеральных удобрений. О безвозмездной помощи ряду государств в июле прошлого года заявлял президент России Владимир Путин.