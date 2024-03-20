Песков прокомментировал планы ЕС по использованию прибыли от активов РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы евродипломатии Жозепа Борреля изымать доходы от замороженных российских активов.

По словам Пескова, этот шаг стал еще одним движением в сторону разрушения юридических основ европейского и международного права.

«Европейцы прекрасно отдают себе отчет в том, какой ущерб могут принести и для их экономики, и их имиджа как надежных гарантов неприкосновенности собственности. Ущерб будет неизбежен», — предупредил Песков.

Он уверен, что европейские государства станут объектом преследования на многие десятилетия.

До этого Боррель предложил начать тратить прибыль от замороженных активов России на военную поддержку Украины. Дипломат уточнил, что, согласно его плану, 90% прибыли будут перечислять через Европейский фонд мира, а еще 10% поступят в бюджет ЕС с целью последующего перечисления Киеву.

Накануне агентство Reuters писало, что оставшиеся 10 % доходов используют для повышения потенциала украинской оборонной промышленности.