«Газпром» назвал причины текущего мирового энергокризиса

Одними из главных причин текущего мирового энергетического кризиса стали усиление геополитической конфронтации и нерыночная конкуренция США за рынки сбыта.

Об этом заявил замглавы "Газпрома" Олег Аксютин в своей статье в корпоративном журнале холдинга.

"Главным событием последних нескольких лет стал мировой энергетический кризис, который сопровождался рекордным ростом цен на энергоносители, ускорением инфляции, снижением объемов потребления газа и уровня жизни в отдельных регионах, а также возвращением к использованию традиционной энергетики (даже угольной) на фоне невозможности достижения энергетической безопасности с использованием преимущественно возобновляемой энергетики", - сказал он.

Среди предпосылок возникшего кризиса Аксютин выделяет три группы факторов: ошибки в приоритизации стратегических направлений развития ряда стран и крупных компаний нефтегазовой отрасли, усиление геополитической конфронтации и конкуренцию за рынки сбыта.

Первая группа факторов включает в себя ускоренное развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) без учета вопросов энергобезопасности, недоинвестирование нефтегазовой отрасли, отказ от долгосрочных контрактов и переход на спотовое ценообразование на газовом рынке, отметил топ-менеджер "Газпрома".

"Вторая группа факторов - введение различных ограничений в отношении крупнейших экспортеров, диверсии на инфраструктурных проектах, а также иные торговые отношения со стороны недружественных стран. К третьей группе факторов относятся действия крупнейшего экспортера сжиженного природного газа (СПГ) - США, которые последовательно создавали условия для замещения российского трубопроводного газа в Европе поставками СПГ со своих заводов", - добавляет он в статье в журнале "Газпрома".

Приоритеты развития "Газпрома"

"Газпром" же развивает бизнес, "ориентируясь на "тектонические изменения" в мировой энергетике, а не только на скоротечные изменения на отдельных рынках", подчеркнул Аксютин.

В качестве основных точек роста для себя холдинг выделяет внутренний рынок (газификация регионов РФ, развитие энергетики и промышленности, использование газомоторного топлива), развитие газопереработки и газохимии, экспортные поставки газа потребителям из целого ряда стран, развитие СПГ-отрасли. Так, за счет газификации и догазификации прирост спроса на внутреннем рынке к 2030 году может составить около 20 млрд куб. м, а потребление газомоторного топлива может вырасти на 10 млрд куб. м в долгосрочной перспективе.