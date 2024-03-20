В России ожидают рост цен на электронные сигареты и табак для кальяна

Предстоящей осенью в России вырастет цена электронных сигарет и табака для кальяна. Об этом сообщает «Парламентская газета».

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Издание напоминает о том, что в стране будут установлены в рознице минимальные цены на жидкость для электронных сигарет, табак для кальянов и табачную смесь для курительных систем нагрева. Соответствующий документ вступает в силу с 1 сентября.

По мнению члена Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултана Хамзаева, нововведение приведет к повышению цены на продукцию. При этом он утверждает, что увеличение стоимости имеет позитивное действие на сокращение потребления.

Собеседник отметил, что опасные для здоровья вещества станут менее доступными для молодежи.

Ранее сообщалось, что, согласно результатам исследования фонда «Общественное мнение», проведенного в период с декабря 2023 года по январь 2024 года, около четверти курильщиков в России покупали контрафактные сигареты за последние полгода.