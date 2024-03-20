Экономист спрогнозировал рост цен на продукты в России

В России вырастут цены на все категории продовольственных товаров, предупредил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Его слова приводит Ura.ru.

Снижения или стабилизации на рынке не наблюдается, заявил экономист. В качестве примера он привел цены на курицу и яйца.

«В прошлом году они подорожали на 60%. Сейчас нам сообщают, что они дешевеют. Хотя ценник на яйца упал только на 2,5%, а на курицу — на 3%. Понижением это никак нельзя назвать», — отметил Беляев.

Стоимость продуктов растет в первую очередь из-за того, что за ценообразование отвечают торговые сети, считает эксперт. По его словам, ретейлеры завышают цены на товар под предлогом санкций, валютных колебаний и других причин.

В России уже начали фиксировать рост цен на основные продукты питания. Так, с начала года килограмм картофеля уже подорожал на 8%, а говядина стала дороже на 6%.