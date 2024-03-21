Япония в феврале увеличила импорт СПГ из России

Япония в феврале увеличила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Об этом говорится в данных, опубликованных японским Минфином.

Также известно, что поставки российского угля сократились в феврале на 31,7%. Сообщается, что на энергоресурсы пришлось более 73,5% всего импорта Японии из России.

Ранее исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жёсткий заявил, что фундамент отношений России и Японии практически полностью разрушен.