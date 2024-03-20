Франция резко увеличила закупки российского СПГ

Франция в январе купила у России сжиженный природный газ (СПГ) на €293 млн. Это самый крупный объем поставки за последние 14 месяцев, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Для сравнения: в декабре 2023 года, закупки по направлению оценивались в €244 млн. Таим образом, всего за месяц показатель подскочил на 20%.

Однако Франция не единственная европейская страна, которая нарастила закупки российского газа в январе. Испания за период увеличила импорт СПГ из России в 1,7 раза к декабрю, до €274 млн. Это наибольшее значение за 12 месяцев.

В общей сложности Евросоюз по итогам января приобрел у РФ топлива на €684,3 млн.

Россия нарастила морской вывоз нефти

На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак раскрыл, сколько СПГ Россия поставила в ЕС по результатам прошлого года. По его словам, объем экспорта вырос на 38% и составил более 15 млн тонн. При этом поставки трубопроводного газа в Европу за два последних года упали в пять раз.