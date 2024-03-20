Китай нарастил закупки российской нефти

В январе-феврале 2024 года Китай закупил более 17,7 миллиона тонн российской нефти на сумму 9,9 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР пишет РИА Новости.

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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Пекин нарастил импорт нефти из РФ на 13,8 процента в стоимостном выражении и на 13 процентов в натуральном. За первые два месяца 2023-го поставки составили 15,67 миллиона тонн на сумму более 8,67 миллиарда долларов.

В прошлом году Россия экспортировала в Китай 107,024 миллиона тонн нефти (сумма закупок — 60,64 миллиарда долларов). Москва остается главным поставщиком нефти в КНР.

Ранее аналитики спрогнозировали, что закупки Китаем российской нефти премиального сорта Sokol могут достичь в марте рекордной отметки. Эксперты объяснили, что это связано с действиями Индии, резко снизившей объемы импорта этого топлива из-за опасения санкций США. КНР может приобретать ежедневно около 1,7 миллиона баррелей нефти из РФ, 379 тысяч из которых будет приходиться на Sokol, подсчитал Bloomberg.