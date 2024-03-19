В РФ смогут компенсировать нехватку нефтепродуктов на время ремонта НПЗ

В марте впервые за два года боевых действий ударам подверглись крупнейшие российские НПЗ, выпускающие высококачественное топливо для внутреннего рынка. Последствия не катастрофичны с точки зрения сроков восстановления мощностей и поставок большинства нефтепродуктов, но ситуация с бензином АИ-95 может стать проблемной. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Общие потери его производства из-за атак составят 5–6%. Для дизтоплива, значительную часть которого РФ экспортирует, это несущественный объем. Но дефицит именно АИ-95 наблюдался летом прошлого года из-за роста внутреннего туризма и поставок в новые регионы.

На ближайшие 3-4 месяца ремонта требуется найти недостающие объемы. Одним из вариантов называют импорт из Белоруссии, которая ежегодно экспортирует около 3 млн тонн бензина через российскую инфраструктуру. Обычно белорусский бензин в РФ не продают из-за низких цен.

Однако Россия могла бы добиться их снижения, аргументируя тем, что белорусские НПЗ работают на российской нефти и не имеют другого экспортного выхода. Вторым решением является рост демпфера — субсидии для НПЗ на лето, чтобы максимизировать загрузку уцелевших заводов и сдержать рост оптовых цен на бензин. Небольшое их повышение позволит переключить часть потребителей на сжиженный газ.

До этого в Кремле переадресовали вопрос о компенсации НПЗ, подвергшимся обстрелам беспилотников.