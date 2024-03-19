В Китае рассказали, почему санкции Запада не сильно задели РФ

Более 16 тыс. санкций были введены против России, но ее экономика в 2023 году выросла на 3,6%, а в 2024 году ожидается дальнейший рост на 2,6%. Это произошло благодаря «золотой» стратегии президента Владимира Путина, пишет Asia Times.

Около 6% ВВП России направляется на военные расходы. В то время как президент Украины Владимир Зеленский изыскивает средства на вооружение, Путин уверен в своих амбициях, несмотря на масштабные санкции со стороны ведущих экономик мира, пишет издание.

«Золото сыграло ключевую роль в обходе ограничений», — отмечает газета.

После начал СВО на Украине в 2022 году Великобритания запретила импорт российского золота. Но поскольку Россия второй по величине производитель золота в мире после Китая это не имело особого значения.

«В начале 2022-го Россия привязала рубль к золоту по курсу 5 тыс. рублей за унцию. Цель — сделать рубль заменителем золота по фиксированному курсу», — поясняет агенство.

Хотя обычно золотовалютные резервы используются для расчетов по внешнеторговым операциям.

По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центробанки купили рекордные 1073 метрических тонны золота на $110,6 млрд для защиты от финансовых потрясений. Крупнейшими импортерами российского золота в обход санкций стали ОАЭ ($6,2 млрд в 2022 году ) и Швейцария ($8,2 млрд в 2023 году из ОАЭ).