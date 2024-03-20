Политолог объяснил, зачем Европе нужны пошлины на российское зерно

Пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии в размере €95 за тонну, которые собирается в ближайшее время ввести Евросоюз, являются в первую очередь имиджевым шагом, считает доцент кафедры государственно-правовых дисциплин СмолГУ, кандидат политических наук Евгений Савченко.

В беседе с «360» он указал, что данная мера не станет критической для сельскохозяйственного экспорта РФ.

«В целом данный шаг следует оценить как имиджевый, то есть его смысл в том, что властям Евросоюза надо принять против России какие-то новые меры, которые бы не оказали существенного влияния на сам ЕС», — предположил эксперт.

Он напомнил, что Евросоюз не является основным импортером российского зерна, поставки которого в ЕС в прошлом году не превысили 4 млн тонн. В тройку стран-лидеров, которые покупают сельхозпродукцию из России, входят Турция, Иран и Египет.

Тем не менее, по мнению Савченко, российские власти уже прорабатывают ответные шаги, которые, по его мнению, будут ассиметричными и могут быть не связаны ни с сельским хозяйством, ни с зерновым экспортом.

В свою очередь независимый промышленный эксперт Максим Худалов в беседе с изданием отметил, что введение ЕС пошлин на российское и белорусское зерно имеет целью успокоить фермеров, которые протестуют против ввоза дешевого зерна с Украины, а в последнее время — и из России. Однако, по словам специалиста, российская сельхозпродукция все равно попадет на европейский рынок — в частности, через Турцию, в виде муки и полуфабрикатов, вплоть до замороженного теста. В результате введение пошлин обернется для Европы общим ростом цен, резюмировал Худалов.

Ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил об отсутствии угрозы для России из-за европейских пошлин на зерно, уверен. Эксперт подчеркнул, что российские аграрии поставляют небольшой объем продукции в страны Запада.