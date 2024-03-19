Эксперт объяснил, что последует за введением ЕС пошлин на импорт зерна из РФ

Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут выразил уверенность в том, что пошлины на импорт зерна из России не повлияют на отечественный рынок, если таковые будут введены Евросоюзом, передает агентство «Прайм».

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Собеседник указал на отсутствие рисков. По его словам, объемы поставляемой туда продукции были не столь большими.

О планах Евросоюза ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии сообщила ранее газета Financial Times.

Ее источники отметили, что мера может быть принята для того, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены ЕС. По данным издания, Еврокомиссия прибегнет к пошлине в размере 95 евро за тонну на зерно из этих двух стран.

Корбут подчеркнул, что Европа никогда не была и не будет приоритетным рынком для зерновых из России. По его словам, с июля из России было поставлено в европейские страны 1,6 миллиона тонн зерновых. Основной покупатель с одним миллионом тонн - Латвия, добавил собеседник.