Стало известно, как Боррель предложит распорядиться доходами от активов РФ

Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель в среду предложит странам Евросоюза направить 90% доходов от замороженных активов России в Европейский фонд мира для финансирования поставок оружия Киеву, а остальные 10% передать в бюджет ЕС, чтобы впоследствии использовать в целях поддержки военной промышленности Украины. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, Боррель объявил об этом группе журналистов в Брюсселе.

Эти предложения будут направлены странам Евросоюза в преддверии саммита ЕС 21-22 марта.

Главы МИД ЕС в понедельник в Брюсселе обсуждали возможности экспроприации доходов от суверенных активов ЦБ РФ, замороженных в странах Евросоюза. Как заявил Боррель по итогам встречи, у стран ЕС есть консенсус о планах изъятия этих средств, но практические решения пока не приняты. Дипломат несколько раз подчеркнул, что вопрос об экспроприации самих активов сейчас не стоит в повестке.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что намерена обложить доходы от реинвестирования замороженных российских активов специальным налогом, близким к 100%, что придаст акту изъятия видимость законности.

США признали наличие трудностей при попытках изъять активы России

В феврале страны ЕС поддержали решение Еврокомиссии о том, что доходы от замороженных активов якобы не принадлежат России, чем попытались легитимизировать дальнейшие действия по присвоению этих денег. По мнению экспертов в банковской сфере ЕС, данное утверждение на практике примерно соответствует тезису, что доходы от депозита в банке не принадлежат владельцу депозита.