Назван вероятный вариант решения Банка России по ключевой ставке

На заседании совета директоров Банка России, которое пройдет 22 марта, регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 16 процентов. Такой вероятный вариант решения по денежно-кредитной политике (ДКП) назвала глава «Альфа-Форекс» Гузель Проценко, ее слова приводит Прайм.

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Согласно недавнему опросу Центробанка и агентства «инФОМ», ожидаемый уровень годовой инфляции в России в 2025 году составляет 11,7 процента. По словам эксперта, это сигнализирует об успешной работе высокой ключевой ставки, и снова ужесточать ДКП не нужно. Однако перейти к ее снижению не время из-за высокой инфляции — 7,7 процента в феврале 2024 года, что выше целевого уровня ЦБ в 4 процента.

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«Сохранение ключевой ставки является самым вероятным вариантом решения совета директоров 22 марта. (...) Реакция рубля будет зависеть от того, насколько жестким или не слишком жестким окажется тон сопроводительного комментария и заявлений главы ЦБ РФ на пресс-конференции. Доллар может до конца недели колебаться в рамках 91-93 рублей», — добавила Проценко.

Опрошенные РБК аналитики при этом не исключают возможность дальнейшего повышения ключевой ставки. По их мнению, замедление инфляции не носит устойчивого характера, к тому же она в любом случае существенно превышает целевые четыре процента. Также не наблюдается снижения инфляционных ожиданий, что тоже является одним из условий для смягчения ДКП.