Киев остановит транзит газа в ЕС? Кому это на руку, пострадает ли Россия

Власти Украины подтвердили намерение отказаться от пролонгации соглашения с «Газпромом» о транзите газа, срок действия которого истекает в конце 2024 года. Необходимости продлевать контракт не видят и в ЕС. Впрочем, отсутствие договора вовсе не предполагает остановку транзита. Тем не менее США сделают все для того, чтобы выдавить российское голубое топливо с европейского рынка, отмечают опрошенные NEWS.ru эксперты. Какая страна в наибольшей степени пострадает в случае прекращения транспортировки газа — рассказывает NEWS.ru.

Что говорят о транзитном соглашении на Украине

Украина не планирует продлевать контракт с «Газпромом» на транзит газа в Европу после 31 декабря 2024 года, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в эфире телемарафона.

«Могу подтвердить, что мы не планируем заключать никакие дополнительные соглашения или продлевать действие этого соглашения», — отметил министр.

Галущенко не стал уточнять, будет ли возможность продолжать транспортировку газа из России в обход контрактов с «Газпромом». Министр заявил о планах Евросоюза полностью отказаться от российского голубого топлива в ближайшие годы.

«Есть инициатива ЕС RepowerEU, которая предусматривает полный отказ от российского газа, не только трубопроводного, но и всего газа, включая СПГ, к 2027 году», — уточнил Галущенко.

Почему в ЕС и Киеве выступили против транзита газа

В октябре 2023 года «Нафтогаз» отказался продлевать контракт с Россией на транспортировку голубого топлива после 2024-го. В начале марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти страны готовы продолжить транзит газа по своей территории, если поступит соответствующий запрос от европейских государств. Однако он отметил, что Киев не намерен вести переговоры с Москвой по этому вопросу.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил, что Венгрия не нуждается в транзитных поставках российского газа через Украину. По его словам, безопасность поставок обеспечивается газопроводом «Турецкий поток».

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон подтвердила, что ЕС не заинтересован в продлении контракта Киева с Москвой на транспортировку голубого топлива. При этом страны, получающие газ транзитом через Украину, включая Австрию, Италию и Словакию, смогут обеспечить альтернативные поставки, подчеркнула она.

Глава российского Минэнерго Николай Шульгинов, напротив, не исключил продление транзита российского газа через Украину. По его мнению, европейские страны заинтересованы в пролонгации договора, поэтому «должны сами все же позаботиться и попробовать сами выйти с каким-то предложением, как сохранить транзит».

Что предполагает контракт на транзит газа

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа до 2024 года включительно с возможностью пролонгации соглашения еще на 10 лет. Согласно условиям контракта, Россия платит Украине за использование своей трубопроводной сети.

Соглашение между «Нафтогазом» и «Газпромом» предусматривало минимальный объем прокачки 65 млрд кубометров газа в 2020 году и по 40 млрд кубометров ежегодно в течение следующих четырех лет.

Как сейчас российский газ идет в Европу

Европейский рынок был частично закрыт для «Газпрома» из-за перекрытых и выведенных из строя газопроводов. В 2022 году после введения западных санкций против России голубое топливо практически не поставлялось по газопроводу «Северный поток» в Европу. Нить «Северный поток — 2» вовсе не функционировала, но трубопровод был заполнен техническим газом. При этом ряд европейских стран (в их числе Нидерланды, Дания, Болгария и Финляндия) отказались платить за голубое топливо в рублях, чего потребовала Москва в ответ на ограничительные меры.

26 сентября 2022-го стало известно об утечке газа на одном из трубопроводов. Затем ее обнаружили еще в нескольких местах. Разрушения магистрали на обеих ветках произошли вблизи берегов Дании, в особой экономической зоне акватории Балтийского моря, которую эта страна делит с Польшей. Работа газопровода «Северный поток — 1» оказалась невозможна в штатном режиме.

Сейчас поставки российского трубопроводного газа в страны Европы осуществляются только через Украину и Турцию (по одной из двух ниток газопровода «Турецкий поток»). Прокачка по трубопроводу «Ямал — Европа» была также остановлена, а новый экспортный газопровод «Северный поток — 2» так и не был запущен. По данным S&P Global Commodity Insights на середину февраля этого года, Европа получает около 12 млрд кубометров российского газа в год через Украину. При этом до 2022-го (до начала СВО на Украине) «Газпром» ежегодно поставлял в страны ЕС до 140 млрд кубометров голубого топлива, сообщил ранее РБК старший менеджер консалтинговой компании «НЭО» Артем Максименко.

Кто пострадает в случае прекращения транзита

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сообщил в беседе с NEWS.ru, что от приостановки транзита российского газа через Украину пострадают в первую очередь Австрия и Словакия.

«Словакия в данном случае выступает не только в качестве потребителя российской газа, но и страны-транзитера, получая деньги за прокачку газа в Австрию. Австрийцы же пострадают просто потому, что им придется искать альтернативу — сначала найти СПГ, потом договориться с какой-то прибрежной стране о выгрузке, потом качать от нее этот газ к себе. Это дорого. И в этом плане им, конечно, удобно получать именно российский газ», — сказал эксперт.

Что касается «Газпрома», то компании невыгодно продлевать действующий контракт, так как он содержит жесткое условие — «качай или плати», отметил Юшков. По его словам, «Газпром» должен прокачивать через Украину 109,5 млн кубометров газа в сутки.

«И если даже он сегодня этого не сделал, заплатить за транзит все равно придется, как будто он прокачал газ. Возможности перенести эти объемы на следующий день нет», — отметил Юшков.

Доцент экономического факультета РУДН Александр Арский подчеркнул в разговоре с NEWS.ru, что остановка транзита будет означать прекращение финансирования бюджета Украины.

«Европейцы будут вынуждены под давлением США компенсировать Украине объем „выпадающих“ доходов в виде прямой помощи», — сказал собеседник. При этом в Европе закономерно повысится стоимость энергоносителей, так как российской магистральный газ будет (по замыслу представителей США) замещаться сжиженным газом из Соединенных Штатов Америки, а этот тип топлива дороже, добавил Арский.

Сумеют ли стороны договориться

Юшков отметил, что отсутствие контракта вовсе не означает отсутствие транзита. После 2019 года Украина перешла на регулирование прокачки в Европу на основании законодательства Евросоюза. Она обязана проводить аукционы на транзитные мощности. Более того, в 2021 году в этих торгах участвовал и «Газпром», если ему нужно было прокачать больше предусмотренных контрактами 109,5 млн кубометров в сутки. А так как он был единственным участником, то получал нужную квоту, подчеркнул эксперт.

«Так что механизм уже отработан. Если контракт не будет продлен, формально „Газпром“ сможет приходить на аукцион и брать, сколько ему надо на сутки, на месяц, на квартал вперед», — сказал Юшков.

При этом эксперт допустил, что в 2024 году транзит российского газа через Украину полностью прекратится, но не из-за завершения срока действия контракта, а из-за давления Вашингтона на Киев. По его словам, Вашингтону не нужен российский газ в Европе ни по каким направлениям.

«США либо сами введут санкции против „Газпрома“, либо заставят это сделать Украину, чтобы „Газпром“ не смог участвовать в ее аукционах», — отметил аналитик.

Рациональный взгляд на проблему говорит о необходимости продления соглашения о транзите в интересах потребителей, заявил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Севостьянов. Однако политическое давление сложно прогнозировать, подчеркнул эксперт.