Несколько китайских банков перестали принимать платежи из России в юанях

Китайские банки начали отказываться от обработки платежей из России в юанях, возвращая транзакции отправителям. Об этом сообщил глава компании «Первая Группа» Алексей Порошин.

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«Клиенты получают уведомления от банков о том, что платежи в юанях не принимаются, и деньги возвращаются обратно», — рассказал Порошин в интервью «Известиям». Среди банков, прекративших прием платежей, — Ping An Bank, Bank of Ningbo и ряд других крупных финансовых учреждений Китая.

Платежи в юанях также отказываются принимать местные филиалы. Среди них — CitiBank, Standard Chartered Bank и другие.

Ранее уже было известно о прекращении приема долларовых переводов из России многими банками страны, однако транзакции в национальных валютах до недавнего времени осуществлялись без проблем.