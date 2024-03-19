В Минтрансе высказались о введении режима «открытого неба» в аэропорту Сочи

В Минтрансе РФ прокомментировали идею о введении режима «открытого неба» в аэропорту Сочи. Там заявили, что принимать данную меру слишком рано, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

О том, что аэропорт Сочи попросил Минтранс ввести для себя режим «открытого неба», при котором снимается ряд ограничений межправительственных соглашений об авиаперевозках в период с 2024 по 2027 год, сообщил ранее РБК.

По словам представителя Минтранса, введение данного режима несет некоторые риски. Он подчеркнул, что данная мера может негативным образом отразиться на транспортной доступности данного направления для российских граждан.

Сейчас из Сочи международные рейсы выполняют в 14 стран по 19 направлениям.

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Ранее сообщалось, что для жителей Калининградской области запустят субсидируемые авиарейсы. Мера начнет действовать с 1 мая.