Франция присоединилась к Польше, призвав к дальнейшим ограничениям на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Об этом пишет Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.

По словам собеседников Politico, позиция Парижа грозит сорвать работу режима свободной торговли между Киевом и ЕС.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Польши Дональд Туск встретились на прошлой неделе в Берлине. Как заявили источники Politico, на этих переговорах они не только выразили поддержку Украине, но также договорились согласовывать позиции Парижа и Варшавы.

Это произошло перед решающими переговорами ЕС 19 марта, которые коснутся раскола между некоторыми странами и Европарламентом по вопросам торговли с Украиной.

Действия соглашения о режиме свободной торговли между Украиной и ЕС истекает 5 июня. В Киеве рассчитывают, что эта договоренность будет продлена, но сотрудничество Парижа и Варшавы говорит об обратном. По оценкам Еврокомиссии, на которые сослались двое собеседников Politico, потеря соглашения обойдется Украине в 1,2 миллиарда евро торгового дохода.

«Это огромный удар для страны, которая нуждается во всей возможной помощи», - подчеркнул один из дипломатов.

Лидеры ЕС подвергаются давлению у себя дома со стороны протестующих фермеров, недовольных, что им приходится конкурировать с дешевым украинским импортом, отмечает Politico.

Польша заявила, что оказывает Украине самую большую помощь

После встречи с Туском Макрон внезапно поддержал ограничения на украинский импорт. Эти ограничения предполагают, что в черный список попадут украинский сахар, птица, яйца, различные крупы и мед.

В 2023 году Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия начали запрещать импорт украинских зерновых и другой продукции без согласования с ЕС. Польские власти рассказывали, что лишь за первые четыре месяца 2023 года в страну ввезли в 600 раз больше украинской пшеницы, чем годом ранее, что привело к сбою на рынке и потерям для польских фермеров.

В конце 2023-го - начале 2024 года польские дальнобойщики и фермеры начали блокировать границу с Украиной.