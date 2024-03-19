Названы причины роста экспорта российского газа в Европу

Страны ЕС наращивают поставки российского трубопроводного газа на фоне снижения закупок СПГ и неопределенности из-за возможного прекращения транзита через Украину. Об этом заявила РИА Новости директор по исследованиям компании «Имплемента» Мария Белова.

ЕС поставил перед собой цель прекратить закупки российского природного газа к 2027 году. И в 2023-м только восемь процентов трубопроводного газа, импортированного в ЕС, поступило из России по сравнению с 40% в 2021 году. При этом комиссар Евросоюза по энергетике Кадри Симсон сообщила об отсутствии необходимости продлевать соглашение о транспортировке российского газа в Европу через Украину.

Однако в Будапеште заявили, что не планируют отказываться от поставок газа из России по политическим причинам. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, поставки сжиженного природного газа из США не компенсируют ЕС сокращение импорта российского газа.

В свою очередь директор по исследованиям компании «Имплемента» Мария Белова обратила внимание на то, что Россия за зимние месяцы 2024 года поставила в страны ЕС на 1,8 миллиарда кубометров больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

«Скорее всего, это связано с тем, что почти на аналогичную величину снизились закупки СПГ, а также с фактором неопределенности, связанным с ожидаемым прекращения транзита газа по Украине с начала 2025 года», – отметила она.

При этом данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) и «Газпрома» свидетельствуют о том, что с начала года поставки по «Турецкому потоку» увеличились на 40%, а по украинской газотранспортной системе примерно на 23%.

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«В целом же в связи с благоприятной ценовой конъюнктурой в текущем году в регионе ожидается рост спроса на газ», - уверена эксперт.

Напомним, что договор между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» на транзит газа в ЕС истекает к концу этого года. Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что российская сторона не ведет переговоры о продлении контракта о поставках ни с Киевом, ни с Брюсселем. А премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркивал, что Киев сделает большую ошибку, если не создаст условия для транзита российского газа в ЕС. По его словам, власти Словакии, Италии и Австрии поддерживают идею о продлении соглашения.