Росрыболовство пересмотрит соглашения с недружественными странами

Росрыболовство планирует провести ревизию соглашений с недружественными странами
Росрыболовство намерено провести ревизию соглашений с недружественными государствами, заявил глава ведомства Илья Шестаков в интервью телеканалу РБК.
Он согласился с предложением спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко денонсировать невыгодные для России международные соглашения.
"Если говорить в области рыболовства, мы обязательно такую ревизию, конечно, проведем", - сказал Шестаков.
При этом вопрос выгоды таких соглашений сложный, их нужно рассматривать в комплексе, подчеркнул глава Росрыболовства.
"У нас нет соглашения, где мы просто разрешаем странам заходить к нам в экономзону и ловить у нас рыбу. Есть обменные соглашения, где мы разрешаем заходить к нам в экономзону, но при этом имеем право зайти в экономзону этого государства для вылова. Есть соглашения, в рамках которых мы предоставляем право промысла в обмен на денежную компенсацию. <...> И, безусловно, мы их посмотрим и проанализируем вместе и с Советом Федерации, и с Государственной думой", - пояснил он.
Шестаков также уточнил, что вводить запрет на импорт рыбы с Фарерских островов пока не планируется.
"Будем смотреть на действия, которые предпринимает фарерская сторона, - указал глава ведомства. - У нас с ними очень давние, еще с советских времен, добрые взаимоотношения в области рыболовства. Нам обидно, конечно, что они присоединились к санкциям, которые ввели против нас недружественные страны, но при этом они ввели их ограниченно. Я думаю, что для нас важно сохранить баланс, потому что мы все равно продолжаем ловить в зоне [Фарерских островов], в рамках обменных квот мы даем фарерцам ловить в нашей зоне. Если фарерцы не будут нагнетать ситуацию, мы хотели бы эти отношения сохранить, но если будут, то, конечно, будем ограничивать [ввоз рыбы в РФ]".