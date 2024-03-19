Банк Японии впервые за 17 лет повысил учетную ставку

Банк Японии (центробанк) пересмотрел свою сверхмягкую денежную политику и повысил учетную ставку, которая в последние годы была установлена фактически на отрицательном уровне. Об этом говорится в решении регулятора по итогам двухдневного заседания.

Краткосрочная процентная ставка устанавливается на уровне 0 - 0,1% вместо минус 0,1%, как было ранее. Это первое повышение за последние 17 лет. Также Банк Японии решил отменить операции по поддержанию низких долгосрочных процентных ставок. Помимо этого, регулятор прекращает скупку биржевых фондов ETF и отказывается от обязательств по принятию дополнительных шагов для смягчения монетарной политики в случае необходимости.

Причиной такого решения стал устойчивый рост заработной платы и повышение доходов населения, что способствует достижению устойчивой инфляции на целевом уровне в 2%. Так, автомобильная корпорация Toyota пообещала рекордное с 1999 года повышение зарплат на максимальную сумму до 28 440 иен в месяц (около $192), Nissan - на 18 000 иен (порядка $122), Nippon Steel - на 35 000 иен (примерно $237), Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries, Mitsubishi Electric и NEC - от 13 000 иен (около $88) до 18 000 иен (порядка $122).

Курс японской национальной валюты на фоне сообщений об изменении учетной ставки незначительно ослаб к доллару и торгуется сейчас на уровне 149,63 - 149,65 иен за доллар.