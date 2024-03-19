«Золотая стратегия» президента России Владимира Путина демонстрирует успехи. Российское золото продолжает продаваться по максимальной цене, несмотря на рекордные санкции, что приносит миллиарды долларов в бюджет России. Об этом пишет издание Asia Times.

«Российское золото стоимостью в миллиарды и миллиарды долларов свободно торгуется по максимальной цене, избегая при этом каждой из этих 16 000 санкций. Вот почему глобальные санкции против России ничего не сорвали. Таким образом, план Путина сработает», — говорится в материале.

Там подчеркнули, что санкции против России не затронули рынок золота, который остался почти нетронутым.

Золото: истинная ценность или величайший обман

Россия успешно изолировала свою экономику от операций с американским долларом и готовилась к западным санкциям задолго до их введения. Однако для полного успеха плана Путина по обеспечению экономической устойчивости через продажу золота необходимо, чтобы его цена выросла. Если потребители из Северной Америки, центральные банки и инвесторы начнут массово покупать золото на фоне паники, цена возрастет и план российского лидера сработает, заключил автор.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия умело извлекает выгоду из санкций, что заставляет Запад мучиться. Песков подчеркнул, что Россия продолжит находить способы справляться с ограничениями.