Названы возможные сроки перехода на новую систему налогообложения в РФ

Если новое налоговое законодательство примут, то оно должно вступить в силу с 1 января следующего года, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он допустил, что решение о переходе на новую систему налогообложения будет принято в весеннюю сессию или в начале осенней. Возможные сроки депутат назвал в беседе с «Лентой.ру».

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Про конкретные предложения пока говорить рано, обратил внимание Аксаков. По его словам, сейчас в Госдуме сформирована рабочая группа, которая собирает идеи, после чего приступит к их рассмотрению.

Путин назвал цели введения прогрессивного налогообложения в России

По мнению парламентария, увеличение подоходного налога должно коснуться только тех граждан, чьи доходы составляют не меньше 500 тысяч рублей в месяц. Он отметил, что фактически это уже реализовано, так как сейчас планкой, с которой начинается повышенное налогообложение в 15 процентов, является доход в размере 5 миллионов рублей в год.

«Допускаю, что те, кто имеет доходы выше 5 миллионов рублей в год, будут находиться под градацией, то есть, условно, те, кто имеет доход до 10 миллионов рублей, кто имеет доход до 15 миллионов рублей в год, у нас есть такие, кто имеет выше чем 15 миллионов рублей в год. Соответственно, такая градация будет. Очевидно, те граждане, которые имеют доходы меньше, чем 5 миллионов рублей в год, будут платить 13 процентов, как и платили, но это мои рассуждения, какие будут рассматриваться предложения, пока говорить рано», — высказался Аксаков.

Ранее модернизировать налоговую систему предложил президент России Владимир Путин. По его словам, необходимо продумать более справедливое распределение налогового бремени в сторону граждан с высокими корпоративными и личными доходами.

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов рассказывал, что полученные в результате введения прогрессивного налога средства могут пойти на финансирование социально значимых проектов.