Валютные резервы Монголии достигли исторического максимума, превысив $5 млрд

УЛАН-БАТОР, 19 марта. /ТАСС/. Валютные резервы Монголии составили более $5 млрд по состоянию на середину марта, что стало историческим максимумом в истории страны. Об этом сообщил центральный банк Монголии.

"Валютные резервы нашей страны на середину марта 2024 года достигли беспрецедентного уровня в $5 016,3 млн. Запасы валюты с начала текущего года увеличились 1,9%, или на $95 млн, за счет выросшего притока иностранной валюты через банковскую систему и сохранение положительного внешнеторгового баланса", - сообщило главное банковское ведомство страны.

По его информации, такое увеличение валютных резервов окажет положительное влияние на кредитный рейтинг страны, поддержит финансовую деятельность частного сектора, укрепит доверие населения к национальной валюте - тугрикам.

"Также объем драгоценных металлов, приобретенных Банком Монголии на внутреннем рынке, за первые два месяца 2024 года достиг 2,3 тонны. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года этот показатель увеличился на 88%, или 1,1 тонны", - отметили в центробанке.