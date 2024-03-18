Цена Brent выросла до 87 долларов впервые с ноября 2023 года

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE увеличилась до 87 долларов за баррель. Это произошло впервые с 3 ноября 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на 21:37 по московскому времени цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в мае составила 87 долларов за баррель, что означает рост цены на 1,95%. При этом к 21:40 нефть торговалась уже на уровне 86,97 долларов за баррель, что означает прибавку в 1,91%. Одновременно с этим, фьючерс на нефть марки WTI увеличился на 1,41% — до 82,07 долларов за баррель.

Ранее эксперт по фондовому рынку объяснила, почему растут цены на нефть.