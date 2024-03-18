Эксперт объяснил, как Европа получит газ из РФ в обход Украины

Европейские компании смогут осуществлять транзит российского газа после того, как закончится срок контракта с украинским оператором, рассказал в беседе с «360» заместитель генерального директора ИНЭ Александр Фролов.

Ученый отметил, что сложно прогнозировать, какая ситуация будет в Европе в конце 2024 года. Вместе с тем, есть несколько вариантов развития событий.

Прежде всего, пояснил он, возможно полное прекращение поставок газа в Европу со стороны России. Также, добавил он, не исключается продолжение транзита.

В частности, возобновление поставок возможно через аукционную систему взаимодействия, при которой украинская сторона в лице компании «Оператор ГТС» проведет аукционы на доступ к газотранспортным мощностям. Соответственно, в дальнейшем транзит будет осуществляться европейскими компаниями.

По его данным, возможно также частично прокачивать те объемы энергоресурса, что шли по Украине, через турецкие нефтепроводы. Он пояснил, что полностью осуществлять поставки через Турцию не удастся, так как «там просто нет столько мощностей».