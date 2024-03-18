Власти России будут аккуратно подходить к изменениям в налоговой системе страны, заявил действующий глава государства Владимир Путин на встрече с другими кандидатами в президенты. RT на русском

«Это (выравнивание зарплат в социальной сфере по регионам, — прим. URA.RU) и вопрос источников. Это касается и изменения в налоговой системе. Надо создать такую систему, которая была бы стабильной на протяжении хотя бы шести лет, которую мы бы не меняли <…> КПРФ всегда говорили, что у нас система налогообложения должна быть более справедливой», — сказал Путин. Ura.Ru

Ранее в послании Федеральному собранию президент поручал продумать более справедливое распределение налогового бремени в сторону тех, у кого выше личные и корпоративные доходы. В свою очередь, по его словам, необходимо снизить налоговую нагрузку на семьи и на тех, кто получает меньше доходов. ТАСС