США запланировали увеличение добычи сланцевой нефти

Добыча сланцевой нефти в США в апреле возрастет на 10 тысяч баррелей в сутки, до 9,769 миллиона баррелей. Об этом со ссылкой на данные Управления энергетической информации Минэнерго США сообщает ТАСС.

© Lenta.ru

При этом в марте увеличение оказалось выше запланированного уровня на 43 тысячи баррелей в сутки. Новый рост ожидается в трех из семи нефтеносных районов, в том числе лучшую динамику должны показать компании, работающие в Пермском бассейне.

До этого Минэнерго США увеличило прогноз по суточной добыче нефти в стране в 2024 году до 13,19 миллиона баррелей в сутки, а в 2025-м — до 13,65 миллиона.

Ранее сообщалось, что в прошлом году США установили рекорд по экспорту нефти, доведя ее среднесуточные поставки до 4,1 миллиона баррелей, что на 13 процентов больше, чем в 2022-м.

Получить такие результаты позволил впечатляющий рост добычи. В четвертом квартале американские компании добывали в среднем 13,3 миллиона баррелей в сутки, что на 800 тысяч баррелей больше, чем ожидалось. Относительно высокие цены на нефть, которые обеспечивает сокращение добычи ОПЕК+, дают возможность нефтяникам США увеличивать добычу.