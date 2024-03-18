Bloomberg: Китай движется к рекордному уровню закупки нефти РФ

Китай приближается к рекордному уровню закупки российской нефти и может достигнуть его уже в марте. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные компании Kpler.

Согласно информации агентства, этому способствуют большие объемы нефти сорта Sokol, от которого из-за опасений американских санкций отказалась Индия.

«КНР готова получать около 1,7 миллиона баррелей российской нефти в день в этом месяце. В связи с этим ожидается, что объемы добычи Sokol утроятся по сравнению с февралем и достигнут исторического максимума в 379 000 баррелей в день», — говорится в тексте.

При этом неизвестно, дойдут ли все партии российской нефти до фактических покупателей или же будут разгружены на бондовые хранилища. Основной причиной данной неясности является «нерешительность китайских банков участвовать в торговле из-за последних санкций США против танкеров», отметили в Bloomberg.