Украинские власти не планируют продлевать контракт с компанией «Газпром» на транзит российского газа после 31 декабря 2024 года. Об этом заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко. Решение Украины нельзя считать обдуманным и логичным, потому что она исходит только из политических факторов, которые кажутся ей угрозой. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделился финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, подобными действиями Киев вредит самому себе.

— Они начинают строить козни по отношению к России, но на самом деле сами теряют доходы от транзита, при этом обостряя отношения с РФ. Вследствие этого своей же рукой разрушают перспективы существования Украины как самостоятельного государства, — пояснил эксперт.

Также ими руководит страх, считает аналитик. Они пытаются исключить любое «давление» со стороны России, поэтому и отказываются от нашего газа.

— Власти Украины опасаются того, что транзитный коридор через Украину в условиях боевых действий не такой надежный и может стать дополнительной клавишей воздействия на Украину. Но это их паранойя и догадки, которые не укладываются в проекцию нормальной логики, потому что Россия таким никогда не занималась, — подчеркнул Беляев.

При этом сказать, что Европа полностью заменила российский газ, нельзя, потому что его поставки налажены через Испанию, сообщил эксперт:

— Россия нарастила поставки через Испанию, что частично компенсировало энергодобычу в Европе. Насколько она стопроцентная или нет, пока не ясно. Но во всяком случае для РФ этот испанский коридор экономически выгоден, ведь поставки увеличились на 41 процент.

Для самой Украины, по мнению специалиста, отказ от российского топлива будет равен краху.

— Для Украины это путь самоубийцы, который ни к чему не приведет. Конечно, они надеются, что будут добывать его через Польшу или Венгрию, но никто точно не знает, получится ли у них это, — заметил Беляев.

Пока поставки через Украину будут приостановлены, трубопровод не будет функционировать, но избавляться от него никто не будет, заявил собеседник «ВМ».

— Он просто будет бездействовать, пока вновь не понадобится украинцам. Россия готова остановить эти поставки, для нас это некритично, несмотря на удобство и экономическую выгоду. При этом путь останется целым, потому что чуть позже Украина может одуматься, принять более конструктивное решение и возобновить поставки, — заключил аналитик.

Экономика России от этого не пострадает, добавил аналитик. Сейчас наше экономическое состояние находится в таком положении, что отсутствие этих поставок не будет ощутимым и не нарушит равновесия страны.