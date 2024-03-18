Российский аналог SWIFT назвали невостребованным
Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, которая должна была заменить международную систему обслуживания трансграничных операций SWIFT, пока не справляется со своей ролью, ее следует развивать и внедрять активнее. Об этом в кулуарах форума «Транзакционный бизнес 2024» рассказала начальник управления «Внешнеэкономическая деятельность» ВТБ Нина Чаплинская, пишут «Ведомости».
По ее словам, в минусы СПФС следует отнести небольшое количество нерезидентов, подключенных к системе, что ведет к практически полной невостребованности в целях трансграничных платежей. ВТБ создал свой канал для связи с филиалами в разных странах, но это долго и дорого, не каждый банк будет готов пойти по такому же пути.
Чаплинская указала, что необходимы усилия на государственном уровне, чтобы российский аналог SWIFT мог работать и там были «нормальные участники». Увеличение числа подключенных участников представитель ВТБ назвала политической задачей.
Представитель ЦБ отметил, что регулятор не получал жалоб от участников СПФС, а функционал системы постоянно расширяется. Одновременно в ней растет трафик и число иностранных участников. За три квартала прошлого года через систему прошли 160 миллионов сообщений, что в 2,7 раза выше, чем за тот же период 2022 года.
Впрочем, собеседник издания в деловом объединении напомнил, что СПФС строится всего десятилетие, а конкурировать ему приходится с системой, которую ведущие финансовые организации мира выстраивали в течение полувека. По его мнению, многие иностранные игроки боятся подключения к СПФС из-за возможности попасть под санкции.
Ранее постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов сообщил, что в регионе разрабатывают свой аналог SWIFT, чтобы местные предприятия могли торговать с дружественными государствами.