Поставки газа из России в ЕС по трубе выросли на 25%

Страны Евросоюза (ЕС) в феврале 2024 года снизили потребление газа на 8% в годовом выражении на фоне относительно теплой погоды. При этом трубопроводный импорт газа в ЕС в прошлом месяце вырос на 5%, а в целом за первые два месяца 2023 года его поставки из России в Европу возросли на 25%.

Об этом говорится в отчете Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).

"В феврале 2024 года, после двузначного роста в январе, спрос на газ в ЕС значительно снизился - на 8%, главным образом из-за более теплой, чем обычно, зимы, которая снизила потребность в отоплении в жилом секторе. Кроме того, наблюдалась заметная стагнация потребления газа в промышленном секторе, которая произошла, несмотря на тенденцию к снижению цен на газ. Более того, высокая выработка ветро- и гидрогенерации существенно повлияла на сокращение потребления газа при производстве электроэнергии", - отмечается в документе.

В частности, спрос на газ в Германии в феврале снизился на 11% - до 7,7 млрд куб. м; в Италии - на 11%, до 6,4 млрд куб. м; во Франции - на 19%, до 3,5 млрд куб. м; в Испании - на 17%, до 2,5 млрд куб. м. Великобритания уменьшила потребление газа на 3,6%, до 6 млрд куб. м.

Импорт трубопроводного газа в ЕС в феврале составил 12,4 млрд куб. м, что на 7% ниже, чем в январе 2024 года, и на 5% выше показателя февраля прошлого года. В целом в январе - феврале 2024 года трубопроводные поставки в ЕС выросли на 6% - до 25,7 млрд куб. м. Этот рост был обусловлен увеличением поставок из России на 25%, а также увеличением объема импорта из Норвегии и Азербайджана, отмечает ФСЭГ. Доля норвежского газа в общем объеме трубопроводных поставок в феврале составляет 58%, российского - 18%.

Согласно отчету ФСЭГ, общее потребление газа Китаем в январе увеличилось на 8,7% в годовом сравнении - до 37 млрд куб. м.

Поставки СПГ

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в феврале восьмой месяц подряд снижались в годовом выражении - на 12%, до 10 млн тонн. Сокращение импорта СПГ было обусловлено снижением спроса на газ и значительной премией к цене спотового СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе по сравнению с Европой. Импорт СПГ странами Азии увеличился на 4,7% - до 22,5 млн тонн. Всего в январе - феврале 2024 года Европа импортировала 21,08 млн тонн (-10% к прошлом году), Азия - 48,79 млн тонн (+8,4%).

Мировой экспорт СПГ в феврале вырос на 1% в годовом выражении - до 33,95 млн тонн. В целом с начала года мировой экспорт СПГ вырос на 4% - до 71,45 млн тонн.

Крупнейшими поставщиками сжиженного газа в феврале стали США, Австралия и Катар. Россия расположилась на четвертой строчке.