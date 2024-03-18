Еврокомиссия обсуждает повышение пошлин на сельхозпродукцию из России

Еврокомиссия (ЕК) обсуждает повышение ввозных пошлин на российскую сельскохозяйственную продукцию.

Об этом заявил заместитель главы польского Минсельхоза Михал Колодзейчак в интервью радиостанции RMF24.

"Российские продукты питания могут столкнуться с введением очень высоких пошлин, что [позволит] эффективно ограничить их ввоз в Европейский союз", - отметил польский политик.

В то же время он подчеркнул, что те польские фермеры, которые выступают против ввоза сельхозпродукции из России, не возражают против продолжения ввоза оттуда удобрений ввиду более дешевых цен на них.

15 марта пресс-служба ЕК по итогам переговоров ее главы Урсулы фон дер Ляйен с премьер-министром Польши Дональдом Туском заявила о рассмотрении Брюсселем возможности введения ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции из России. За неделю до этого Сейм (нижняя палата польского парламента) принял резолюцию, в которой Варшава призывает ЕК ввести на уровне сообщества запрет на ввоз продовольствия из РФ и Белоруссии. Туск объявил о соответствующем намерении польских властей после переговоров со своей литовской коллегой Ингридой Шимоните 4 марта. Пока единственным государством Евросоюза, которое ввело подобные ограничения на национальном уровне, является Латвия.