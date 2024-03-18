Литва ужесточила контроль над поставками зерна из России

Литва ужесточила контроль над ввозом из РФ зерна, которое поступает на рынок республики или следует транзитом в Клайпедский порт. Об этом сообщила Государственная ветеринарно-продовольственная служба Литвы.

Ввозимое зерно проверяется на наличие следов пестицидов, микротоксинов и металлов (свинца и кадмия). С понедельника проверяется кормовое зерно.

"Проверяют каждый вагон, каждый грузовик", - приводятся в сообщении слова представителя ведомства Айсте Прелгаускайте.

В ближайшие дни контрольные меры будут распространены и на пищевое зерно.

"Завершается согласование процедур. Соответствующий приказ может быть подписан 20 марта", - сказала она.

Те же меры будут действовать в отношении стран и территорий, которые Литва внесла в список повышенного риска. В него вошли Абхазия, Белоруссия, Приднестровье, Южная Осетия. Зерно не находится под санкциями ЕС.

В дальнейшем планируется проводить исследования для установления страны происхождения зерна.