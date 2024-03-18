Эксперт объяснила, почему растут цены на нефть

Цены на нефть на протяжении месяца торговались в районе 82 долларов за баррель. Они сдвинулись с места после публикации отчетов Американского института нефти (API) и Управления по энергетической информации США (EIA), рассказала в беседе с "РГ" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская.

Так, первое ведомство сообщило о сокращении запасов в США, второе - спрогнозировало среднюю цену Brent во II квартале на уровне 88 долларов за баррель. На следующий день после этого, 13 марта, Brent рванула вверх и сегодня в ходе торгов достигла отметки в 86 долларов впервые с 6 ноября 2023 года.

Кроме того, поддержку нефти оказали отчеты ОПЕК и МЭА. МЭА пересмотрела свой прогноз по спросу и предложению в 2024 году - с профицита предложения на дефицит, объяснила эксперт.