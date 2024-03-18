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В России не исключили повышение ключевой ставки в марте

По итогам заседания совета директоров 22 марта Центробанк оставит ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) оснований нет. К такому выводу пришли большинство экспертов, опрошенных РБК.

Эксперты спрогнозировали решение ЦБ по ключевой ставке 22 марта
© ТАСС

Они указывают, что замедление инфляции не носит устойчивого характера, к тому же она в любом случае существенно превышает целевые четыре процента. Также не наблюдается снижения инфляционных ожиданий, что тоже является одним из условий.

Старший аналитик «РСХБ Управление активами» Павел Паевский отметил, что инфляция и инфляционные ожидания должны закрепиться на низком уровне в течение трех месяцев, только после этого регулятор можно попробовать снизить ставку.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев напоминает, что такие проинфляционные факторы, как дефицит кадров, активные государственные траты и быстрый рост зарплат никуда не делись. Сохраняются геополитические риски и риски ослабления рубля, высока активность розничного кредитования из-за многочисленных льготных программ.

В совокупности все факторы не позволяют думать и о позитивном сигнале. Напротив, существует ненулевая вероятность, что ЦБ решит поднять ставку. Ведущий аналитик «Цифра брокера» Даниил Болотских напомнил, что такое решение уже рассматривалось, хотя с того момента ситуация в худшую сторону не изменилась.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что снижение ключевой ставки может начаться во втором полугодии 2024 года, когда станет понятна устойчивость тренда на замедление инфляции.

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