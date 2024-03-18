Чехия предложит ЕС запретить импорт зерна из России

Министр сельского хозяйства Чехии Марек Выборный предложит Евросоюзу запретить импорт зерна из РФ и Белоруссии.

Об этом сообщил телеканал CT24.

"Российскому зерну и белорусским [сельскохозяйственным] товарам нечего делать в Европе. Не вижу ни одной причины, по которой хотя бы единственное российское зернышко должно быть в Европе", - привел портал слова министра.

Выборный сообщил, что на предстоящей встрече глав Минсельхозов ЕС будет добиваться включения зерновых и масленичных сельхозкультур из РФ и Белоруссии в санкционный список.

Министр напомнил, что только в Чехии ежегодный урожай зерна составляет 8 млн тонн. Потребности республики в нем оцениваются в 5 млн тонн. На экспорт предназначено 3 млн тонн.

Согласно данным статистической службы Eurostat, страны ЕС импортировали в 2023 году более 1,5 млн тонн зерновых культур из РФ. Это на 50% больше ежегодных показателей, полученных до 2022 года.

В Чехии в последние недели проходят протесты фермеров против аграрной политики ЕС. Они настаивают, в частности, на защите рынка от дешевой сельхозпродукции из стран вне сообщества, включая Украину.