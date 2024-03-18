В России создадут цифровую платформу для конфискованной криптовалюты

В России могут создать государственную цифровую платформу, на которой будет храниться криптовалюта, изъятая в ходе уголовных дел. Минфин должен проработать идею и отчитаться перед правительственной комиссией 1 октября 2024 года. Об этом сообщают «Известия».

Как сообщили изданию в пресс-службе МВД, инициатором создания площадки был Минфин. Правкомиссия поручила ведомству проработать вопрос еще в конце декабря 2023 года. Проект также поддерживают в профильных комитетах Госдумы.

«Если они [силовые структуры] конфисковывают криптовалюту, то она должна где-то храниться. Но очевидно, что ее нельзя просто разместить на складе», — объяснил свою позицию Анатолий Аксаков, глава комитета по финансовому рынку Госдумы.

Несмотря на отсутствие законодательного регулирования криптовалюты, российские суды уже выработали практику ее конфискации, отметил Антон Горелкин, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Суды считают криптовалюту имуществом, которое возможно изымать. По мнению депутата, создать площадку для конфискованной криптовалюты можно и без введения ее в законное поле: «Даже в условиях правового вакуума нет препятствий создать такую платформу».

В пресс-службе Центробанка отметили, что позиция регулятора не изменилась: «Банк России не поддерживает оборот криптовалюты внутри страны». Сейчас обращение криптовалюты не регулируется российским законодательством.