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В Крыму работают над внедрением альтернативы SWIFT

Внедрение альтернативной SWIFT системы клиринга, которая позволила бы защитить зарубежных партнеров от санкций из-за работы с контрагентами в Крыму, прорабатывают на полуострове. Об этом рассказал постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов в интервью РИА Новости.

В Крыму работают над внедрением альтернативы SWIFT
© РИА Новости

Он подчеркнул, что для товаропроизводителей в Крыму проблема расчетов при выходе на рынки дружественных России стран остается нерешенной, так как российские банки ведут работу в условиях западных санкций, а партнеры за рубежом опасаются сотрудничать с Крымом из-за угрозы попасть под вторичные санкции. Поэтому было принято решение проработать систему ухода от системы денежных расчетов.

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«Речь идет о внедрении системы клиринга, альтернативной SWIFT, и положительно себя зарекомендовавшей в период СССР», — пояснил Мурадов.
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