Правительство предложило поправки в Налоговый кодекс РФ

Правительство внесло в Госдуму законопроект с поправками в Налоговый кодекс, реализующими Основные направления налоговой политики. Об этом пишет ТАСС.

Документ содержит меры по совершенствованию администрирования, социальные новеллы по НДФЛ и нормы поддержки бизнеса.

Поправками предлагается облегчить требования для участия в налоговом мониторинге — снизить пороги по обороту и активам с 1 млрд до 800 млн руб., по уплаченным налогам — со 100 млн до 80 млн руб, уточняет издание.

Кроме того, ФНС получит сведения о многодетных семьях для предоставления им льгот по имущественным налогам в беззаявительном порядке.

В части НДФЛ законопроект освобождает от налога доходы от получения жилья из госсобственности с частичной оплатой. Также право на соцвычет распространяется на медуслуги для недееспособных детей без ограничения по возрасту.

Для налога на прибыль отменяется требование о составе активов эмитента при реализации небольших пакетов акций по нулевой ставке. Сейчас необходимо, чтобы не более 50% активов компании приходилось на недвижимость в РФ.

ФНС наделяется полномочиями утверждать критерии ликвидности залогового имущества и оценивать платежеспособность компаний при изменении сроков уплаты налогов.

Предлагается освободить от НДФЛ процентный доход по вкладам до 1 млн руб. по ключевой ставке ЦБ. Вводятся правила учета необлагаемой суммы для вкладов свыше 1 года.