В России захотели снизить зависимость импорта бананов от Эквадора

Несмотря на снятие Россельхознадзором претензий к производителям бананов из Эквадора, поставщики этой продукции в Россию ищут альтернативные пути закупки продуктов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

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Отмечается, что ретейлеры обеспокоены неустойчивой политической обстановкой в Эквадоре из-за бунтов местных преступных группировок. Импортеры уже начали поставки бананов из Индии, Коста-Рики, Колумбии, Бразилии и других стран. Однако изменение существующих цепочек поставок и отказ от работы с Эквадором займет несколько лет. В свою очередь, это может привести к росту цен, предупреждают эксперты.

Россия сняла запрет на поставки: как изменятся цены на бананы в ближайшее время

В начале февраля Россельхознадзор запретил поставки бананов с пяти предприятий Эквадора. Причиной якобы стало обнаружение в продукции опасного карантинного вредителя — многоядной мухи-горбатки. 22 февраля сообщалось, что Россия и Эквадор согласовали меморандум о фитосанитарном контроле.