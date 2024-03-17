СМИ зафиксировали рост цен на авиабилеты из-за проблем Boeing

В январе-феврале они увеличились на 3,6%. В течение первого полугодия рост может достичь 8,5–18%g, пишет Bloomberg со ссылкой на правительство США.

По данным агентства, компания пытается устранить проблемы, выявленные в результате аварии 5 января на рейсе авиакомпании Alaska Airlines. В самолёте Boeing 737 MAX 9 во время полёта на высоте около 5 км оторвался люк аварийного выхода. Лайнер был вынужден произвести экстренную посадку из-за разгерметизации салона. Тогда никто не пострадал.

На этом фоне авиаперевозчики United Airlines, Southwest Airlines и Ryanair сообщили, что перед летним туристическим сезоном урезают расписание полётов и ищут альтернативы Boeing 737.

Производитель при этом не знает, когда сможет поставить самолёты, поскольку инспекторы проводят проверки на заводах. При этом отмечается, что лайнеры Airbus, главного конкурента Boeing, распроданы до конца этого десятилетия, поэтому авиакомпаниям просто некуда обратиться.