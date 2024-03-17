Финансирование помощи пожилым одобрено правительством РФ

Правительство Российской Федерации одобрило выделение бюджетных средств на развитие в регионах системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров.

В 2024 году Минтруду России из резервного фонда правительства будут предоставлены средства для субсидирования расходов 88 субъектов РФ. Деньги пойдут на реализацию региональных проектов по созданию инфраструктуры долговременной помощи нуждающимся пенсионерам и людям с ограниченными возможностями.

«Проектом распоряжения предусматривается распределение субсидий 88 регионам в целях софинансирования обязательств субъектов, возникающих при создании системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами», — отмечается в сообщении.

Предполагается, что региональные программы обеспечат достижение целей и показателей федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

До этого стало известно, когда состоится отчет правительства России в Госдуме.