Сделка ОПЕК+ ставит под угрозу экспортные доходы России от нефти

Пытаясь удержать высокие цены на «черное золото», участники ОПЕК вынуждены постоянно сокращать добычу нефти. Однако этим активно пользуются другие страны, не входящие в картель, прежде всего США с их сланцевыми проектами. Об этом пишет РИА Новости.

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По данным ОПЕК, в январе экспорт нефти из России и Центральной Азии снизился на 0,2%, а через трубопроводную систему «Транснефти» — на 4,6% по сравнению с январем 2023 года. При этом поставки по нефтепроводу «Дружба» упали на 22%.

«Цель ОПЕК+ — заработать больше, но это на руку странам вне альянса. Они как безбилетники пользуются ситуацией, расширяя производство и вводя новые мощности», — отметил ведущий эксперт Фонда нацбезопасности в топливно-энергетическом комплексе Игорь Юшков.

Аналитики указывают, что сланцевая отрасль США может наращивать объемы из-за высоких экспортных цен на нефть, удерживаемых ОПЕК+. Это ставит под угрозу доходы России от продажи энергоресурсов, необходимые для пополнения бюджета.

По словам первого замминистра энергетики Павла Сорокина, благодаря сделке ОПЕК + Россия за восемь лет получила около 30 трлн руб., что покрыло две трети ее социальных расходов за этот период.

До этого стало известно, что ОПЕК столкнулась с проблемами выполнения сделки из-за Ирака.