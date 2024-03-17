В Турции опровергли слухи о том, что доллар будет стоить 40 лир

Администрация президента Турции опровергла информацию о том, что Центральный банк республики якобы определил курс доллара по отношению к национальной валюте – лире (TL) и через две недели он будет стоить 40 лир. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что стоимость турецкой валюты ранее достигла исторического минимума, впервые превысив 32 лиры за доллар. С начала 2024 года она опустилась на 9% по отношению к американскому доллару. Кром того, обвал курса лиры зафиксирован и к другим валютам, включая евро, рубль и юань.

«Утверждения некоторых СМИ, такие как «Определен уровень курса доллара через 15 дней», «Доллар будет стоить 40 TL через 15 дней», «Произошла утечка отчета Центрального банка», не соответствуют действительности», – цитирует агентство заявление Центра по борьбе с дезинформацией.

В ведомстве подчеркнули, что нет никаких оснований полагать, что доллар будет стоить 40 лир через 15 дней.

В середине февраля лира обновила исторический минимум, достигнув 2,92 рубля. Это произошло в результате высокой инфляции в стране, которая в январе достигла 64,86%.