Доля рубля за экспорт оказалась на максимальном уровне

Доля рубля в расчетах за экспорт товаров и услуг со странами всех географических направлений в 2023 году оказалась на максимальном уровне за последние пять лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Банка России.

Так, доля рубля для расчетов за экспорт товаров и услуг из России в прошедшем году составила 39%. За год показатель вырос на 11,2 п. п., а за пять лет - на 24 п. п., следует из данных ЦБ о структуре валют в международных расчетах. Минимальная доля рубля фиксировалась в 2021 году (14,3%), после чего резко выросла до 27,8% в 2022 году, отмечают в РБК. На втором месте расположились доллар и евро (31,5%), следом - валюты дружественных стран (29,4%).

В издании отметили, что при расчетах за импорт со странами Азии в прошлом году рубль занял меньшую долю, чем это было в 2019 году, по этому направлению в лидерах дружественные валюты. Юанем оплачивают чуть более 50% поставляемых из Азии товаров и услуг.

Регулятор опубликовал годовую долю использования валют по географическим направлениям впервые после возобновления публикации подобных данных летом 2023 года. Статистика предоставлена с 2019 года разбита по географическим направлениям среди которых есть Азия, Америка, Африка, Европа, Карибский бассейн и Океания, уточняют в РБК. До этого Банк России публиковал данные только за месяц. В статистике указана доля рубля, валют недружественных стран и других валют, к которым относятся валюты дружественных стран.

До санкций 2022 года ЦБ публиковал данные в раскладке по основным странам, а не по географическим направлениям, напомнили в РБК.