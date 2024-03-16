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«Прайм»: Рубль начнет укрепляться после выборов президента РФ

Финансовые аналитики прогнозируют, что российский рубль укрепится после президентских выборов. Нацвалюту поддержат сразу несколько фундаментальных факторов, сообщает «Прайм».

«Прайм»: Рубль начнет укрепляться после выборов президента РФ
© РИА Новости

Эксперты отмечают, что рубль ослабел на предвыборной неделе. Сыграли роль опасения по поводу сокращения экспорта, озвученные Центробанком РФ, и резкое укрепление доллара на форексе, которое компенсировало рост нефти. Индекс доллара на неделе резко вырос в район 103,5 пункта на фоне данных об инфляции в США.

Кроме того, на этой неделе многие игроки решили нарастить свои валютные позиции, что и спровоцировало слабость рубля.

На внутреннем валютном рынке курс доллара за неделю вырос на 2,3 рубля до 92,90 рубля, юаня — на 27 копеек до 12,87 рубля, евро – на 2,3 рубля до 101,22 рубля.

Однако уже в понедельник могут проявиться «фундаментальные факторы крепкого рубля».

В частности, это положительное сальдо внешней торговли России товарами, которое в феврале увеличилось почти на 11% в годовом исчислении до 9,1 миллиарда долларов. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ при этом выросло сразу на 73,3% до 5,2 миллиарда долларов.

Кроме того, ЦБ ожидает возможных максимумов годовой инфляции в следующем квартале. Об этом заявил первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган. Денежно-кредитная политика регулятора (после заседания по ключевой ставке в ближайшую пятницу) останется пока жесткой, а значит, рубль получит поддержку.

Тенденция к падению продаж валюты экспортерами наблюдается уже два месяца. Поэтому обязательная продажа валюты экспортерами, скорее всего, будет продлена в апреле.

Банк России расширяет мониторинг крупнейших экспортеров. Под наблюдение попадут компании, у которых по итогам 2023 года была выручка или среднемесячный долг перед нерезидентами от одного миллиарда долларов. В итоге число компаний, попадающих под указ об обязательной продаже экспортной выручки, вырастет вдвое.

«Таким образом, курс опять может попробовать вернуться в коридор 90-92 рубля за доллар», — резюмирует «Прайм».
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